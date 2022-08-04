Нагнойный стал самым молодым украинцем, забивавшим за Зарю в еврокубках
Денис забил очень важный мяч
В четверг, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» переиграла румынскую «Университатю» (1:0).
Единственный гол в этом матче забил 20-летний нападающий Денис Нагнойный.
Отметим, что Денис стал самым молодым украинцем, который забивал в составе «Зари» в еврокубках.
Также в 20-летним возрасте забивал за «Зарю» и Назарий Русин, но он был немного старше. Руслан Малиновский открыл счет своим еврокубковым голам в 21 год.
ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.
А взагалі наймолодший голеадор @FCZoryaOfficial у єврокубках - Аллах’яр Сайядманеш. Він забив переможний м’яч Лестеру у Запоріжжі у віці 19 років 5 місяців 4 днів.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) August 4, 2022
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