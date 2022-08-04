Нагнойный стал самым молодым украинцем, забивавшим за Зарю в еврокубках

В четверг, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» переиграла румынскую «Университатю» (1:0).

Единственный гол в этом матче забил 20-летний нападающий Денис Нагнойный.

Отметим, что Денис стал самым молодым украинцем, который забивал в составе «Зари» в еврокубках.

Также в 20-летним возрасте забивал за «Зарю» и Назарий Русин, но он был немного старше. Руслан Малиновский открыл счет своим еврокубковым голам в 21 год.

ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.