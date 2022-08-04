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  4. Украинская теннисистка впервые с октября 2021 выиграла 2 матча подряд
ITF
04 августа 2022, 22:58 | Обновлено 04 августа 2022, 23:04
322
0

Украинская теннисистка впервые с октября 2021 выиграла 2 матча подряд

Марианна Закарлюк в четвертьфинале сыграет с представительницей россии

04 августа 2022, 22:58 | Обновлено 04 августа 2022, 23:04
322
0
Украинская теннисистка впервые с октября 2021 выиграла 2 матча подряд
Instagram. Марианна Закарлюк

25-летняя украинка Марианна Закарлюк (WTA 880) выиграла в 1/8 финала хардового турнира в Монастире (Тунис) уверенно обыграла Эмму Тотхову (Словакия) в двух сетах за 1 час и 18 минут.

ITF W15. Монастырь (Тунис). 1/8 финала. Хард

Марианна Закарлюк (Украина) - Эмма Тотхова (Словакия) - 6:2, 6:2

В последний раз два матча подряд Марианна выигрывала в октябре 2021 года в Караганде (Казахстан).

В четвертьфинале турнира Закарлюк сыграет с Анастасией Гураевой (россия, WTA 1223).

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Марианна Закарлюк ITF Монастир
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Источник Sport.ua
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