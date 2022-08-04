Ракув обыграл Спартак из Трнавы, Кочергин вышел во втором тайме

Украинский полузащитник Владислав Кочергин вместе с «Ракувом» одержал победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Польский клуб на выезде обыграл «Спартак» из Трнавы (Словакия).

Кочергин вышел на замену во втором тайме, когда его команда уже вела 2:0.

Лига конференций. 3-й раунд квалификации

«Спартак» Трнава – «Ракув» – 0:2

Голы: Лопес, 30, 45+1 (п)