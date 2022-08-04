Лига конференций
04.08.2022, FT 0 : 2
Лига конференций04 августа 2022, 22:57 |
88
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Ракув обыграл Спартак из Трнавы, Кочергин вышел во втором тайме
Польский клуб сделал серьезную заявку на выход в следующий раунд квалификации Лиги конференций
04 августа 2022, 22:57 |
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Украинский полузащитник Владислав Кочергин вместе с «Ракувом» одержал победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Польский клуб на выезде обыграл «Спартак» из Трнавы (Словакия).
Кочергин вышел на замену во втором тайме, когда его команда уже вела 2:0.
Лига конференций. 3-й раунд квалификации
«Спартак» Трнава – «Ракув» – 0:2
Голы: Лопес, 30, 45+1 (п)
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