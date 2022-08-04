Лига конференций04 августа 2022, 21:54 | Обновлено 04 августа 2022, 23:10
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ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Команда из Луганска вышла вперед в матче против «Университати»
04 августа 2022, 21:54 | Обновлено 04 августа 2022, 23:10
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В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют луганская «Заря» и румынская «Университатя».
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Денис Нагнойный открыл счет на 56-й минуте точным ударом головой после навеса с углового.
ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.
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Классный пЕтух получился от земли. Такие и в гандболе не берутся. Трудно рассчитать отскок.
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