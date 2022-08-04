ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой

В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют луганская «Заря» и румынская «Университатя».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Денис Нагнойный открыл счет на 56-й минуте точным ударом головой после навеса с углового.

ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.