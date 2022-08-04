Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Лига конференций
04 августа 2022, 21:54 | Обновлено 04 августа 2022, 23:10
2133
1

ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой

Команда из Луганска вышла вперед в матче против «Университати»

04 августа 2022, 21:54 | Обновлено 04 августа 2022, 23:10
2133
1
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Setanta Sports

В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют луганская «Заря» и румынская «Университатя».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Денис Нагнойный открыл счет на 56-й минуте точным ударом головой после навеса с углового.

ГОЛ! 1:0. Денис Нагнойный, 56 мин.

По теме:
В матче потенциальных соперников Зари победил клуб из Израиля
Ракув обыграл Спартак из Трнавы, Кочергин вышел во втором тайме
Заря – Университатя – 1:0. Видео гола Нагнойного и обзор матча
Университатя Крайова Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Денис Нагнойный Заря - Университатя выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Футбол | 04 августа 2022, 13:45 2
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона

Команда будет выступать в селе Минай

Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
Футбол | 04 августа 2022, 17:53 1
Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю

Большинство клубов проголосовали за телепул

Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Футбол | 04.08.2022, 05:03
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Футбол | 04.08.2022, 13:26
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Футбол | 04.08.2022, 20:42
Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Классный пЕтух получился от земли. Такие и в гандболе не берутся. Трудно рассчитать отскок.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
03.08.2022, 04:59 4
Война
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 18
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
03.08.2022, 16:37
Бокс
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 48
Футбол
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
04.08.2022, 01:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности