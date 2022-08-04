ITF04 августа 2022, 20:59 | Обновлено 04 августа 2022, 21:01
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Катерина Володько проиграла матч первого круга на турнире в США
Украинская теннисистка уступила второму номеру посева
04 августа 2022, 20:59 | Обновлено 04 августа 2022, 21:01
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Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) завершила выступления в одиночном разряде 60-тысячника в американском Лексингтоне.
В первом круге украинка проиграла второй сеяной британке Джоди Баррейдж.
Лексингтон. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания, 2) – 7:6(5), 0:6, 1:6
Катерина также сыграет и в парном разряде, где она посеяна под первым номером в дуэте с Алдилой Сутьяди из Индонезии.
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