Катерина Володько проиграла матч первого круга на турнире в США

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) завершила выступления в одиночном разряде 60-тысячника в американском Лексингтоне.

В первом круге украинка проиграла второй сеяной британке Джоди Баррейдж.

Лексингтон. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания, 2) – 7:6(5), 0:6, 1:6

Катерина также сыграет и в парном разряде, где она посеяна под первым номером в дуэте с Алдилой Сутьяди из Индонезии.