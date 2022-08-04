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  4. ФК Рух: «Нас не устраивает предложение Setanta, но мы за единый телепул»
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 21:28 |
555
0

ФК Рух: «Нас не устраивает предложение Setanta, но мы за единый телепул»

Львовяне объяснили свою позицию

04 августа 2022, 21:28 |
555
0
ФК Рух: «Нас не устраивает предложение Setanta, но мы за единый телепул»
ФК Рух Львов

Руководитель медиацентра «Руха» Богдан Тимовчак уточнил позицию львовского клуба по созданию единого пула.

Информация о том, что мы выступаем против единого телевизионного пула, не соответствует действительности. Мы поддерживаем этот процесс.

В этом конкретном случае нас только не устраивает предложение Setanta, желающее транслировать матчи УПЛ.

Похожая позиция у «Динамо», «Черноморца», «Зари» и «Днепра-1», – сказал Тимовчак.

Ранее сообщалось, что эти четыре клуба получили отсрочку в неделю, чтобы определиться с решением.

По теме:
Рух выступил против предложения Setanta в вопросе создания единого ТВ-пула
Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
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чемпионат Украины по футболу телетрансляции Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports Рух Львов
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Источник Трибуна
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