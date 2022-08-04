ФК Рух: «Нас не устраивает предложение Setanta, но мы за единый телепул»
Львовяне объяснили свою позицию
Руководитель медиацентра «Руха» Богдан Тимовчак уточнил позицию львовского клуба по созданию единого пула.
Информация о том, что мы выступаем против единого телевизионного пула, не соответствует действительности. Мы поддерживаем этот процесс.
В этом конкретном случае нас только не устраивает предложение Setanta, желающее транслировать матчи УПЛ.
Похожая позиция у «Динамо», «Черноморца», «Зари» и «Днепра-1», – сказал Тимовчак.
Ранее сообщалось, что эти четыре клуба получили отсрочку в неделю, чтобы определиться с решением.
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