ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля объявил о том, что вместе с женой Анастасией Гладун они ждут ребенка.

«Результат нашей безграничной любви. Новая, самая важная, глава нашей большой истории», – написал Конопля в инстаграме.

Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.



Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.