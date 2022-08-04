Украина. Премьер лига04 августа 2022, 20:05 | Обновлено 04 августа 2022, 20:06
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ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
В семье футболиста «Шахтера» ожидается пополнение
04 августа 2022, 20:05 | Обновлено 04 августа 2022, 20:06
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Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля объявил о том, что вместе с женой Анастасией Гладун они ждут ребенка.
«Результат нашей безграничной любви. Новая, самая важная, глава нашей большой истории», – написал Конопля в инстаграме.
Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.
Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.
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