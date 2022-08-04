Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 20:05 | Обновлено 04 августа 2022, 20:06
1035
2

ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка

В семье футболиста «Шахтера» ожидается пополнение

04 августа 2022, 20:05 | Обновлено 04 августа 2022, 20:06
1035
2
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Инстаграм

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля объявил о том, что вместе с женой Анастасией Гладун они ждут ребенка.

«Результат нашей безграничной любви. Новая, самая важная, глава нашей большой истории», – написал Конопля в инстаграме.

Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.
 
Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.

По теме:
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Артем Холод может продолжить карьеру в США
Анатолий ТРУБИН: «В Шахтере могут меняться тренеры и игроки, но не задачи»
фото Шахтер Донецк Денис Попов lifestyle Ефим Конопля Анастасия Гладун
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Футбол | 03 августа 2022, 22:51 48
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче

Победу киевлянам принес результативный удар Караваева

Тренер Джошуа: «Поражения от Руиса и Усика повлияли на Энтони»
Бокс | 04 августа 2022, 13:12 1
Тренер Джошуа: «Поражения от Руиса и Усика повлияли на Энтони»
Тренер Джошуа: «Поражения от Руиса и Усика повлияли на Энтони»

Британец изменил подготвку к бою

Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
Футбол | 04.08.2022, 17:53
Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
Источник: Решение по телепулу УПЛ перенесли на неделю
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Футбол | 04.08.2022, 13:45
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Футбол | 04.08.2022, 01:23
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
М-де... Эти ваши заголовки... Вы думаете, к ней так и в быту обращаются? типа
- привет, Фима!
- привет, бывшая тёлка Попова!
Ответить
+4
Саша Денисов
Мама и сын. Или это бывшая девушка Сергея Попова, который в Шахтере в начале 2000-х играл?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
03.08.2022, 16:37
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»
Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»
03.08.2022, 14:34 2
Теннис
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
03.08.2022, 09:15 13
Футбол
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
03.08.2022, 23:10 6
Футбол
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 4
Бокс
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
03.08.2022, 07:38 7
Теннис
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности