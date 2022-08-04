Ван Леувен назвал стартовый состав Зари на матч Лиги конференций

В четверг, 4 августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя».

Стартовый состав «Зари»: Мацапура – Данченко, Имереков, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Кабаев, Чурко, Кристиан, Нагнойный.

Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.