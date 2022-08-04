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  4. Ван Леувен назвал стартовый состав Зари на матч Лиги конференций
Лига конференций
04 августа 2022, 19:16 | Обновлено 04 августа 2022, 19:52
1683
4

Ван Леувен назвал стартовый состав Зари на матч Лиги конференций

Соперником украинского клуба станет румынская «Университатя»

04 августа 2022, 19:16 | Обновлено 04 августа 2022, 19:52
1683
4
Ван Леувен назвал стартовый состав Зари на матч Лиги конференций
ФК Заря Луганск

В четверг, 4 августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя». 

Стартовый состав «Зари»: Мацапура – Данченко, Имереков, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Кабаев, Чурко, Кристиан, Нагнойный.

Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

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Источник ФК Заря
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Комментарии 4
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dadlismit
У спирт.юа в стартовом составе Зари 12 человек ... 
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+2
Jaime_Lannister
Снурніцин зайвий. 12 в основі виходить.
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+2
ANATOLY26656
Снурніцин зайвий у вашому складі, виправте, бо він там дванадцятий гравець
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+2
Злий Глобинець
Спірт.юа завчасно святкувати почали, прогнозуючи перемогу Зорі?
От і подивимось, які з них прогнозисти.
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-2
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