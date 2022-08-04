Лига конференций04 августа 2022, 19:16 | Обновлено 04 августа 2022, 19:52
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Ван Леувен назвал стартовый состав Зари на матч Лиги конференций
Соперником украинского клуба станет румынская «Университатя»
04 августа 2022, 19:16 | Обновлено 04 августа 2022, 19:52
1683
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В четверг, 4 августа, состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя».
Стартовый состав «Зари»: Мацапура – Данченко, Имереков, Вантух, Батагов, Назарина, Булеца, Кабаев, Чурко, Кристиан, Нагнойный.
Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.
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