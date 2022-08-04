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  4. ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
Англия
04 августа 2022, 18:50 |
2522
0

ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко

Наставник «Арсенала» - о трансферной работе клуба

04 августа 2022, 18:50 |
2522
0
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
ФК Арсенал. Микель Артета

Завтра, 5 августа «Арсенал» начнет новый сезон АПЛ матчем против «Кристал Пэлас». Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о трансферной работе «Канониров», в том числе о переходе Александра Зинченко:

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Источник Sport.ua
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