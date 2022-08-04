Англия04 августа 2022, 18:50 |
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ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
Наставник «Арсенала» - о трансферной работе клуба
04 августа 2022, 18:50 |
2522
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Завтра, 5 августа «Арсенал» начнет новый сезон АПЛ матчем против «Кристал Пэлас». Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о трансферной работе «Канониров», в том числе о переходе Александра Зинченко:
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