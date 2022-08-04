Англия04 августа 2022, 18:43 |
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ВИДЕО. Калиду КУЛИБАЛИ: «Никогда не просил Наполи отпустить меня»
Защитник «Челси» - о новом сезоне АПЛ
04 августа 2022, 18:43 |
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали дал пресс-конференцию перед стартом нового сезона АПЛ:
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