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  4. ВИДЕО. Калиду КУЛИБАЛИ: «Никогда не просил Наполи отпустить меня»
Англия
04 августа 2022, 18:43 |
59
0

ВИДЕО. Калиду КУЛИБАЛИ: «Никогда не просил Наполи отпустить меня»

Защитник «Челси» - о новом сезоне АПЛ

04 августа 2022, 18:43 |
59
0
ВИДЕО. Калиду КУЛИБАЛИ: «Никогда не просил Наполи отпустить меня»
ФК Челси. Калиду Кулибали

Защитник «Челси» Калиду Кулибали дал пресс-конференцию перед стартом нового сезона АПЛ:

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Источник Sport.ua
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