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  4. Жоан ЛАПОРТА: «Я в моральном долгу перед Месси»
Испания
04 августа 2022, 17:12 |
183
0

Жоан ЛАПОРТА: «Я в моральном долгу перед Месси»

Президент «Барселоны» снова намекнул на возвращение аргентинца

04 августа 2022, 17:12 |
183
0
Жоан ЛАПОРТА: «Я в моральном долгу перед Месси»
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта снова намекнул на возвращение форварда ПСЖ Лионеля Месси в клуб:

«Я чувствую, что нахожусь в моральном долгу перед ним как президент «Барселоны». Хочу подарить ему лучший момент карьеры. Или более приятный момент – перед концом карьеры».

Месси перешел из «Барселоны» в ПСЖ год назад из-за того, что новый контракт аргентинца не вписывался в финансовые ограничения Ла Лиги.

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Источник: Ренату Санчеш в среду подпишет контракт с ПСЖ
Жоан Лапорта Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Источник New York Times
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