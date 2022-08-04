Испания04 августа 2022, 17:12 |
183
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Жоан ЛАПОРТА: «Я в моральном долгу перед Месси»
Президент «Барселоны» снова намекнул на возвращение аргентинца
04 августа 2022, 17:12 |
183
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта снова намекнул на возвращение форварда ПСЖ Лионеля Месси в клуб:
«Я чувствую, что нахожусь в моральном долгу перед ним как президент «Барселоны». Хочу подарить ему лучший момент карьеры. Или более приятный момент – перед концом карьеры».
Месси перешел из «Барселоны» в ПСЖ год назад из-за того, что новый контракт аргентинца не вписывался в финансовые ограничения Ла Лиги.
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