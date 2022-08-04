Жоан ЛАПОРТА: «Я в моральном долгу перед Месси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта снова намекнул на возвращение форварда ПСЖ Лионеля Месси в клуб:

«Я чувствую, что нахожусь в моральном долгу перед ним как президент «Барселоны». Хочу подарить ему лучший момент карьеры. Или более приятный момент – перед концом карьеры».

Месси перешел из «Барселоны» в ПСЖ год назад из-за того, что новый контракт аргентинца не вписывался в финансовые ограничения Ла Лиги.