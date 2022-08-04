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Испания
04 августа 2022, 14:24 | Обновлено 04 августа 2022, 14:49
559
0

ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

04 августа 2022, 14:24 | Обновлено 04 августа 2022, 14:49
559
0
ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Барселона попросила Пике и Бускетса о понижении зарплат
2. Денис Беринчик вернулся к тренировкам
3. Усик сам выкупил права на трансляцию реванша из Джошуа
4. Прогноз на матч Заря - Университет

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Источник Sport.ua
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