Испания04 августа 2022, 14:24 | Обновлено 04 августа 2022, 14:49
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ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
04 августа 2022, 14:24 | Обновлено 04 августа 2022, 14:49
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1. Барселона попросила Пике и Бускетса о понижении зарплат
2. Денис Беринчик вернулся к тренировкам
3. Усик сам выкупил права на трансляцию реванша из Джошуа
4. Прогноз на матч Заря - Университет
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