Александр АЛИЕВ: «Даже после победы Динамо шансы 50 на 50»
Экс-игрок оценил выступление киевлян
Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев оценил победу киевлян со счетом 1:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Штурма (1:0).
- Александр, как вам игра в исполнении «Динамо»?
- Молодцы. Самое главное - победа. Но пока сыгран только один тайм, предстоит еще второй. Он будет еще тяжелее.
- Мирча Луческу удивил составом?
- Нет. Разве что Цыганков получил травму на разминке, а так этот состав стоило ожидать. Зато вышел Караваев и забил гол. Молодец, вторую игру подряд забивает.
- «Динамо» после сегодняшней победы стало фаворитом противостояния перед ответным матчем?
- Здесь все команды равны. Сегодня, хоть и была домашняя игра для «Динамо», но по сути ребята играли на выезде. Я считаю, что даже после сегодняшней победы шансы на проход 50/50. В Австрии будет гораздо тяжелее. Будем надеяться, что команда пройдет дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
На счету Андрейса Рубинса 117 матчей за национальную команду своей страны