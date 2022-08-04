Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Даже после победы Динамо шансы 50 на 50»
Лига чемпионов
04 августа 2022, 14:45 |
627
0

Александр АЛИЕВ: «Даже после победы Динамо шансы 50 на 50»

Экс-игрок оценил выступление киевлян

04 августа 2022, 14:45 |
627
0
Александр АЛИЕВ: «Даже после победы Динамо шансы 50 на 50»
ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев оценил победу киевлян со счетом 1:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Штурма (1:0).

- Александр, как вам игра в исполнении «Динамо»?

- Молодцы. Самое главное - победа. Но пока сыгран только один тайм, предстоит еще второй. Он будет еще тяжелее.

- Мирча Луческу удивил составом?

- Нет. Разве что Цыганков получил травму на разминке, а так этот состав стоило ожидать. Зато вышел Караваев и забил гол. Молодец, вторую игру подряд забивает.

- «Динамо» после сегодняшней победы стало фаворитом противостояния перед ответным матчем?

- Здесь все команды равны. Сегодня, хоть и была домашняя игра для «Динамо», но по сути ребята играли на выезде. Я считаю, что даже после сегодняшней победы шансы на проход 50/50. В Австрии будет гораздо тяжелее. Будем надеяться, что команда пройдет дальше.

По теме:
Стал известен арбитр ответного матч Штурм – Динамо
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
Динамо Киев Динамо - Штурм Александр Алиев Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю
Футбол | 04 августа 2022, 14:24 0
ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю
ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
Футбол | 03 августа 2022, 20:37 0
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии

На счету Андрейса Рубинса 117 матчей за национальную команду своей страны

Тренер Джошуа: «Поражения от Руиса и Усика повлияли на Энтони»
Бокс | 04.08.2022, 13:12
Тренер Джошуа: «Поражения от Руиса и Усика повлияли на Энтони»
Тренер Джошуа: «Поражения от Руиса и Усика повлияли на Энтони»
Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Футбол | 03.08.2022, 17:02
Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Футбол | 04.08.2022, 05:03
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
03.08.2022, 23:10 4
Футбол
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
02.08.2022, 13:26 10
Футбол
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 17
Футбол
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
02.08.2022, 11:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности