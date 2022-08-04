Александр АЛИЕВ: «Даже после победы Динамо шансы 50 на 50»

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев оценил победу киевлян со счетом 1:0 в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Штурма (1:0).

- Александр, как вам игра в исполнении «Динамо»?

- Молодцы. Самое главное - победа. Но пока сыгран только один тайм, предстоит еще второй. Он будет еще тяжелее.

- Мирча Луческу удивил составом?

- Нет. Разве что Цыганков получил травму на разминке, а так этот состав стоило ожидать. Зато вышел Караваев и забил гол. Молодец, вторую игру подряд забивает.

- «Динамо» после сегодняшней победы стало фаворитом противостояния перед ответным матчем?

- Здесь все команды равны. Сегодня, хоть и была домашняя игра для «Динамо», но по сути ребята играли на выезде. Я считаю, что даже после сегодняшней победы шансы на проход 50/50. В Австрии будет гораздо тяжелее. Будем надеяться, что команда пройдет дальше.