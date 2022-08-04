Анатолий ТРУБИН: «В Шахтере могут меняться тренеры и игроки, но не задачи»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о подготовке к сезону УПЛ, который должен начаться 23 августа.

«В команде боевой настрой, ведь уже через 20 дней старт УПЛ. У нас хорошая энергия внутри, чему я очень рад. Хочется стартовать в чемпионате с победы. Сейчас главное - подготовиться. Сейчас буду еще спарринги, и мы получим больше игровых минут. Хочу подойти к чемпионату с 200% готовности, это моя цель».

«Что касается сезона, то наша цель - победа в УПЛ. В «Шахтере» могут меняться тренеры или игроки, но мы всегда ставим только одну задачу», - сказал Трубин.

7 августа команда проведет матч против «Ромы».