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  4. Анатолий ТРУБИН: «В Шахтере могут меняться тренеры и игроки, но не задачи»
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 14:15 |
194
0

Анатолий ТРУБИН: «В Шахтере могут меняться тренеры и игроки, но не задачи»

Вратарь рассказал о подготовке к сезону

04 августа 2022, 14:15 |
194
0
Анатолий ТРУБИН: «В Шахтере могут меняться тренеры и игроки, но не задачи»
ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о подготовке к сезону УПЛ, который должен начаться 23 августа.

«В команде боевой настрой, ведь уже через 20 дней старт УПЛ. У нас хорошая энергия внутри, чему я очень рад. Хочется стартовать в чемпионате с победы. Сейчас главное - подготовиться. Сейчас буду еще спарринги, и мы получим больше игровых минут. Хочу подойти к чемпионату с 200% готовности, это моя цель».

«Что касается сезона, то наша цель - победа в УПЛ. В «Шахтере» могут меняться тренеры или игроки, но мы всегда ставим только одну задачу», - сказал Трубин.

7 августа команда проведет матч против «Ромы».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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