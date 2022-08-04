Украина. Премьер лига04 августа 2022, 13:45 | Обновлено 04 августа 2022, 14:26
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Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Команда будет выступать в селе Минай
04 августа 2022, 13:45 | Обновлено 04 августа 2022, 14:26
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Клуб УПЛ «Ворскла» официально сообщил, что домашним стадионом нового сезона будет Минай-Арена, которая находится в селе Минай Закарпатской области.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» хочет играть домашние матчи у себя дома в Полтаве.
Сезон УПЛ должен начаться 23 августа.
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