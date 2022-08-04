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  4. Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 13:45 | Обновлено 04 августа 2022, 14:26
1099
0

Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона

Команда будет выступать в селе Минай

04 августа 2022, 13:45 | Обновлено 04 августа 2022, 14:26
1099
0
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
vorskla.com.ua

Клуб УПЛ «Ворскла» официально сообщил, что домашним стадионом нового сезона будет Минай-Арена, которая находится в селе Минай Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» хочет играть домашние матчи у себя дома в Полтаве.

Сезон УПЛ должен начаться 23 августа.

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай
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Источник ФК Ворскла
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