Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона

Клуб УПЛ «Ворскла» официально сообщил, что домашним стадионом нового сезона будет Минай-Арена, которая находится в селе Минай Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» хочет играть домашние матчи у себя дома в Полтаве.

Сезон УПЛ должен начаться 23 августа.