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  4. Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
Лига чемпионов
04 августа 2022, 12:50 |
2288
0

Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм

Караваев признан лучшим

04 августа 2022, 12:50 |
2288
0
Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

По итогам матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Штурм» (1:0) лучшим игроком встречи признали Александра Караваева, который забил единственный гол.

Вторым в голосовании стал вратарь Георгий Бущан, который уже традиционно сделал несколько великолепных сейвов и снова не пропустил.

Топ-3 замкнул Владислав Дубинчак.

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Динамо Киев Александр Караваев Георгий Бущан Динамо - Штурм Лига чемпионов
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Источник ФК Динамо Киев
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