Лига чемпионов04 августа 2022, 12:50 |
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Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
Караваев признан лучшим
04 августа 2022, 12:50 |
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По итогам матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Штурм» (1:0) лучшим игроком встречи признали Александра Караваева, который забил единственный гол.
Вторым в голосовании стал вратарь Георгий Бущан, который уже традиционно сделал несколько великолепных сейвов и снова не пропустил.
Топ-3 замкнул Владислав Дубинчак.
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