Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм

По итогам матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Штурм» (1:0) лучшим игроком встречи признали Александра Караваева, который забил единственный гол.

Вторым в голосовании стал вратарь Георгий Бущан, который уже традиционно сделал несколько великолепных сейвов и снова не пропустил.

Топ-3 замкнул Владислав Дубинчак.