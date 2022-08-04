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  4. Эрик тен ХАГ: «Роналду вписывается в футбол МЮ, но ему нужно набрать форму»
Англия
04 августа 2022, 12:29 |
156
0

Эрик тен ХАГ: «Роналду вписывается в футбол МЮ, но ему нужно набрать форму»

Тренер рассчитывает на игрока

04 августа 2022, 12:29 |
156
0
Эрик тен ХАГ: «Роналду вписывается в футбол МЮ, но ему нужно набрать форму»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что Криштиану Роналду вписывается в его схемы, но игроку, который пропустил почти всю предсезонку, нужно набирать форму.

«Роналду вписывается в мой футбол, но ему нужно набрать форму, он недавно вернулся к работе с командой. Криштиану - фантастический игрок, но сейчас тебя оценивают по той форме, которая есть в данный момент».

«И команде, и Роналду нужно набрать форму», - уверен тен Хаг.

Роналду хочет покинуть команду, которая не играет в Лиге чемпионов.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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Источник Sky Sports
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