Эрик тен ХАГ: «Роналду вписывается в футбол МЮ, но ему нужно набрать форму»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что Криштиану Роналду вписывается в его схемы, но игроку, который пропустил почти всю предсезонку, нужно набирать форму.

«Роналду вписывается в мой футбол, но ему нужно набрать форму, он недавно вернулся к работе с командой. Криштиану - фантастический игрок, но сейчас тебя оценивают по той форме, которая есть в данный момент».

«И команде, и Роналду нужно набрать форму», - уверен тен Хаг.

Роналду хочет покинуть команду, которая не играет в Лиге чемпионов.