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  4. Холанд рассказал, почему решил перебраться в АПЛ
Англия
04 августа 2022, 12:12 |
486
1

Холанд рассказал, почему решил перебраться в АПЛ

Игроку нравится вызов

04 августа 2022, 12:12 |
486
1
Холанд рассказал, почему решил перебраться в АПЛ
Skysports.com

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд летом перебрался в Англию из «Боруссии» Дортмунд, став главным новичком команды в межсезонье.

«Стадионы, атмосфера, соперничество - это то, что мне очень нравится. Динамика матчей, сила соперников тоже привлекают к АПЛ. Здесь очень тяжело, но интересно, поэтому АПЛ является самой популярной лигой мира».

«Я считаю, что в АПЛ я смогу продолжать свое развитие. Для меня важно прогрессировать, ведь мне всего 22 года», - сказал Холанд.

Игрок дебютировал в матче за Суперкубок Англии, но забить не сумел.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд чемпионат Англии по футболу
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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Борис Велев
Холанду  надо   было  еще  годик  поиграть  в  Боруссии  для  подтверждения  голевой стабильности. В  АПЛ  другой  ритм и   больше   индивидуальной  жесткой борьбы.  Как  бы не  затеряться  ,  в  Сити  есть свои  хорошие  исполнители,  нацеленные  на  командный  результат. Личные  показатели  у них  на  втором  плане.  Если пойдет  сбой,  команда не  скоро  придет в  себя.
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