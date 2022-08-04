Холанд рассказал, почему решил перебраться в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд летом перебрался в Англию из «Боруссии» Дортмунд, став главным новичком команды в межсезонье.

«Стадионы, атмосфера, соперничество - это то, что мне очень нравится. Динамика матчей, сила соперников тоже привлекают к АПЛ. Здесь очень тяжело, но интересно, поэтому АПЛ является самой популярной лигой мира».

«Я считаю, что в АПЛ я смогу продолжать свое развитие. Для меня важно прогрессировать, ведь мне всего 22 года», - сказал Холанд.

Игрок дебютировал в матче за Суперкубок Англии, но забить не сумел.