Холанд рассказал, почему решил перебраться в АПЛ
Игроку нравится вызов
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд летом перебрался в Англию из «Боруссии» Дортмунд, став главным новичком команды в межсезонье.
«Стадионы, атмосфера, соперничество - это то, что мне очень нравится. Динамика матчей, сила соперников тоже привлекают к АПЛ. Здесь очень тяжело, но интересно, поэтому АПЛ является самой популярной лигой мира».
«Я считаю, что в АПЛ я смогу продолжать свое развитие. Для меня важно прогрессировать, ведь мне всего 22 года», - сказал Холанд.
Игрок дебютировал в матче за Суперкубок Англии, но забить не сумел.
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