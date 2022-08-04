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  4. Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 11:28 |
821
0

Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»

Но игрок может вскоре покинуть команду

04 августа 2022, 11:28 |
821
0
Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»
ФК Динамо Киев

Александр Яковенко, агент защитника «Динамо» Никиты Бурды, рассказал о том, что клуб продлил контракт с игроком, несмотря на проблемы с травмами.

«Динамо» сейчас продлило контракт с Бурдой, за что уважение и благодарность клубу. Никита много пропустил из-за травм, не играл».

«Но даже если бы клуб так не поступил, то Бурда бы не остался без команды», - сказал Яковенко.

При этом в СМИ сообщается, что Бурда может стать частью сделки по переходу Владислава Кабаева из «Зари» в «Динамо».

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Динамо Киев Александр Яковенко Никита Бурда
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Источник Чистий підкаст
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