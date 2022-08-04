Агент Бурды: «Динамо продлило контракт с Никитой»

Александр Яковенко, агент защитника «Динамо» Никиты Бурды, рассказал о том, что клуб продлил контракт с игроком, несмотря на проблемы с травмами.

«Динамо» сейчас продлило контракт с Бурдой, за что уважение и благодарность клубу. Никита много пропустил из-за травм, не играл».

«Но даже если бы клуб так не поступил, то Бурда бы не остался без команды», - сказал Яковенко.

При этом в СМИ сообщается, что Бурда может стать частью сделки по переходу Владислава Кабаева из «Зари» в «Динамо».