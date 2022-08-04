Украина. Премьер лига04 августа 2022, 10:40 |
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ВИДЕО. Шахтер прибыл в Словению, стартовал второй этап сбора
Команда Йовичевича перебралась в Словению
04 августа 2022, 10:40 |
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«Шахтер» после завершения сбора в Нидерландах прибыл в Словению, где начнется вторая часть подготовки к сезону.
Сейчас команда Игора Йовичевича готовится к контрольному матчу против «Ромы», который состоится 7 августа.
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