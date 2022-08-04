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  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл в Словению, стартовал второй этап сбора
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 10:40 |
199
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Словению, стартовал второй этап сбора

Команда Йовичевича перебралась в Словению

04 августа 2022, 10:40 |
199
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Словению, стартовал второй этап сбора
ФК Шахтер

«Шахтер» после завершения сбора в Нидерландах прибыл в Словению, где начнется вторая часть подготовки к сезону.

Сейчас команда Игора Йовичевича готовится к контрольному матчу против «Ромы», который состоится 7 августа.

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Источник Sport.ua
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