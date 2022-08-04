Вашингтон. Аномальная жара, японский самурай и невероятный Ник

В Вашингтоне (США) закончились все матчи 1/16 финала у мужчин и начались первые матчи 1/8 у женщин.

Из интересных результатов стоит отметить уверенную игру Йосихито Нисиоки (Япония, АТР 96). В 1/32 финала он обыграл Дженсона Бруксби (США, ATP 37), а в 1/16 - Алекса Де Минаура (Австралия, АТР 21) в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:2 и даже спас матчбол. Интересно то, что и Дженсон, и Алекс играли в финале Атланты на прошлой недели, а теперь оба вылетели от японца, который давно уже не показывал на уровне АТР никаких высоких результатов.

Instagram. Йосихито Нисиока

Также стоит упомянуть и Ника Кирьоса (Австралия, ATP 63), который обыграл Томми Пола (США, ATP 34) в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу австралийца. Ник ни разу не проиграл свою подачу, сделал 15 эйсов, спас 4 брейк-поинта и трижды сделал брейк. Далее Кирьос сыграет с Рейлли Опелкой (США, ATP 17). Предыдущие две личные встречи Ник, кстати, проиграл американскому «подавану».

Instagram. Ник Кирьос

Наиболее актуальная тема - аномальная жара. Теннисисты днем играли при жаре в более 33 градусов Цельсия. Симона Халеп (Румыния, WTA 16) снялась с матча при счете 5:7, 0:2, так как тело не выдержало такой температуры. В 1/4 финала прошла Анна Калинская (россия, WTA 71).

Мимо некомфортных условий не мог не пройти Бенуа Пэр (Франция, АТР 112). Француз проиграл матч Хольгеру Руне (Дания, АТР 28) в двух сетах со счетом 3:6, 2:6, но запомнился не этим. Во время матча Пэр жаловался на жару, а после окончания матча при рукопожатии порвал футболку и отдал ее Руне. Датчанин, естественно, такой подарок не оценил, и Бенуа не придумал ничего лучше, чем кинуть ее в ноги судьи. Руне, кстати, этой победой прервал свой лузстрик из 7 матчей. Далее представитель Дании сыграет с Джеффри Волфом (США, ATP 99).

Результаты третьего игрового дня в Вашингтоне:

Корт «Стадиум»:

Эмиль Руусувуори (Финляндия, АТР 46) - Хуберт Хуркач (Польша, АТР 11) - 6:4, 7:6 (7:3)

Джессика Пегула (США, WTA 7) - Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 88) - 5:7, 2:6

Симона Халеп (Румыния, WTA 16) - Анна Калинская (россия, WTA 71) - 5:7, 0:2

Кристофер Юбэнкес (США, ATP 156) - Фрэнсис Тиафо (США, ATP 27) - 3:6, 6:7 (2:7)

Томми Пол (СШA, ATP 34) - Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) - 3:6, 4:6

Корт «Джона Харриса»:

Ребекка Марино (Канада, WTA 111) - Андреа Петкович (Германия, WTA 68) - 6:3, 3:6, 6:1

Себастьян Корда (СШA, ATP 54) - Себастьян Баез (Аргентина, ATP 31) - 6:1, 6:4

Тейлор Фриц (США, ATP 13) - Алексей Попырин (Австралия, ATP 83) - 6:4, 6:3

Джек Сок (США, ATP 105) - Максим Кресси (АТР 32) - 6:4, 4:6, 0:6

Денис Кудла (СШA, ATP 82) - Рейлли Опелка (США, ATP 17)

«Грандстэнд»:

Хольгер Руне (Дания, ATP 28) - Бэнуа Пэр (Франция, ATP 112) - 6:3, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, ATP 21) - Есихито Нисиока (Япония, ATP 96) - 6:3, 6:7 (6:8), 2:6

Джеффри Волф (СШA, ATP 99) - Денис Шаповалов (Канада, ATP 22) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3

Чжу Линь (Китай, WTA 97) - Кайя Канепи (Эстония, WTA 37)

Корт №4: