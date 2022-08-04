Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вашингтон. Аномальная жара, японский самурай и невероятный Ник
ATP
04 августа 2022, 11:49 | Обновлено 04 августа 2022, 12:19
90
0

Вашингтон. Аномальная жара, японский самурай и невероятный Ник

Обзор третьего игрового дня хардового турнира в Вашингтоне

04 августа 2022, 11:49 | Обновлено 04 августа 2022, 12:19
90
0
Вашингтон. Аномальная жара, японский самурай и невероятный Ник
Instagram. Citi Open

В Вашингтоне (США) закончились все матчи 1/16 финала у мужчин и начались первые матчи 1/8 у женщин.

Из интересных результатов стоит отметить уверенную игру Йосихито Нисиоки (Япония, АТР 96). В 1/32 финала он обыграл Дженсона Бруксби (США, ATP 37), а в 1/16 - Алекса Де Минаура (Австралия, АТР 21) в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:2 и даже спас матчбол. Интересно то, что и Дженсон, и Алекс играли в финале Атланты на прошлой недели, а теперь оба вылетели от японца, который давно уже не показывал на уровне АТР никаких высоких результатов. 

Instagram. Йосихито Нисиока

Также стоит упомянуть и Ника Кирьоса (Австралия, ATP 63), который обыграл Томми Пола (США, ATP 34) в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу австралийца. Ник ни разу не проиграл свою подачу, сделал 15 эйсов, спас 4 брейк-поинта и трижды сделал брейк. Далее Кирьос сыграет с Рейлли Опелкой (США, ATP 17). Предыдущие две личные встречи Ник, кстати, проиграл американскому «подавану».

Instagram. Ник Кирьос

Наиболее актуальная тема - аномальная жара. Теннисисты днем играли при жаре в более 33 градусов Цельсия. Симона Халеп (Румыния, WTA 16) снялась с матча при счете 5:7, 0:2, так как тело не выдержало такой температуры. В 1/4 финала прошла Анна Калинская (россия, WTA 71). 

Мимо некомфортных условий не мог не пройти Бенуа Пэр (Франция, АТР 112). Француз проиграл матч Хольгеру Руне (Дания, АТР 28) в двух сетах со счетом 3:6, 2:6, но запомнился не этим. Во время матча Пэр жаловался на жару, а после окончания матча при рукопожатии порвал футболку и отдал ее Руне. Датчанин, естественно, такой подарок не оценил, и Бенуа не придумал ничего лучше, чем кинуть ее в ноги судьи. Руне, кстати, этой победой прервал свой лузстрик из 7 матчей. Далее представитель Дании сыграет с Джеффри Волфом (США, ATP 99).

Результаты третьего игрового дня в Вашингтоне:

Корт «Стадиум»:

  • Эмиль Руусувуори (Финляндия, АТР 46) - Хуберт Хуркач (Польша, АТР 11) - 6:4, 7:6 (7:3)
  • Джессика Пегула (США, WTA 7) - Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 88) - 5:7, 2:6
  • Симона Халеп (Румыния, WTA 16) - Анна Калинская (россия, WTA 71) - 5:7, 0:2
  • Кристофер Юбэнкес (США, ATP 156) - Фрэнсис Тиафо (США, ATP 27) - 3:6, 6:7 (2:7)
  • Томми Пол (СШA, ATP 34) - Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) - 3:6, 4:6

Корт «Джона Харриса»:

  • Ребекка Марино (Канада, WTA 111) - Андреа Петкович (Германия, WTA 68) - 6:3, 3:6, 6:1
  • Себастьян Корда (СШA, ATP 54) - Себастьян Баез (Аргентина, ATP 31) - 6:1, 6:4
  • Тейлор Фриц (США, ATP 13) - Алексей Попырин (Австралия, ATP 83) - 6:4, 6:3
  • Джек Сок (США, ATP 105) - Максим Кресси (АТР 32) - 6:4, 4:6, 0:6
  • Денис Кудла (СШA, ATP 82) - Рейлли Опелка (США, ATP 17)

«Грандстэнд»:

  • Хольгер Руне (Дания, ATP 28) - Бэнуа Пэр (Франция, ATP 112) - 6:3, 6:2
  • Алекс Де Минаур (Австралия, ATP 21) - Есихито Нисиока (Япония, ATP 96) - 6:3, 6:7 (6:8), 2:6
  • Джеффри Волф (СШA, ATP 99) - Денис Шаповалов (Канада, ATP 22) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3
  • Чжу Линь (Китай, WTA 97) - Кайя Канепи (Эстония, WTA 37)

Корт №4:

  • Аслан Карацев (россия, ATP 36) - Микаэль Имер (Швеция, ATP 115) - 4:6, 6:3, 4:6
  • Григор Димитров (Болгария, ATP 19) - Адриан Маннарино (Франция, ATP 67) - 6:1, 3:6, 7:5
По теме:
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
Вашингтон. Ястремская впервые в сезоне проиграла сопернице из топ-20
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ник Кирьос Йосихито Нисиока Бенуа Пэр ATP Вашингтон WTA Вашингтон статьи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Генштаб ВСУ: «Беларусь проверяет боевую готовность своей армии»
Война | 04 августа 2022, 07:57 1
Генштаб ВСУ: «Беларусь проверяет боевую готовность своей армии»
Генштаб ВСУ: «Беларусь проверяет боевую готовность своей армии»

Утренняя сводка генерального штаба

Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Футбол | 04 августа 2022, 05:03 0
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании

Главные новости за 3 августа на Sport.ua

Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Бокс | 03.08.2022, 17:59
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Футбол | 04.08.2022, 01:23
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Теннис | 03.08.2022, 07:38
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
02.08.2022, 13:15 34
Футбол
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 3
Бокс
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
02.08.2022, 13:26 10
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
02.08.2022, 11:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем