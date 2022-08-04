Оболонь может усилиться двумя молодыми игроками

«Оболонь» может подписать двух новичков-защитников – Александра Чернова и Игоря Краснопира.

20-летний Чернов, который может сыграть и в полузащите, в прошедшем сезоне сыграл 20 матчей за «Волынь». 19-летний Краснопир выступал в чемпионате Киевской области в составе «Аскании-Флоры» из Калиновки.

Сезон 2021/22 в Первой лиге был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. «Оболонь» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице.