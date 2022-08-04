Украина. Премьер лига04 августа 2022, 10:06 | Обновлено 04 августа 2022, 11:11
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Оболонь может усилиться двумя молодыми игроками
Киевский клуб продолжает укрепляться перед стартом нового сезона
04 августа 2022, 10:06 | Обновлено 04 августа 2022, 11:11
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«Оболонь» может подписать двух новичков-защитников – Александра Чернова и Игоря Краснопира.
20-летний Чернов, который может сыграть и в полузащите, в прошедшем сезоне сыграл 20 матчей за «Волынь». 19-летний Краснопир выступал в чемпионате Киевской области в составе «Аскании-Флоры» из Калиновки.
Сезон 2021/22 в Первой лиге был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. «Оболонь» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице.
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