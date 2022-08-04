Оболонь выиграла контрольный матч у аматорского Штурма

3 августа состоялся контрольный матч между командами «Оболонь» (Киев) и «Штурм» (Иванкив, Киевская область). Матч закончился со счетом 1:0 в пользу более опытной команды.

Товарищеский матч. Киев

«Оболонь» (Киев, Украина) - «Штурм» (Иванкив, Украина) - 1:0

Голы: Станислав Василенко, 18