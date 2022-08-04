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  4. Оболонь выиграла контрольный матч у аматорского Штурма
Украина. Первая лига
04 августа 2022, 09:01 | Обновлено 04 августа 2022, 09:08
83
0

Оболонь выиграла контрольный матч у аматорского Штурма

Киевское дерби закончилось минимальной победой Оболони

04 августа 2022, 09:01 | Обновлено 04 августа 2022, 09:08
83
0
Оболонь выиграла контрольный матч у аматорского Штурма
Instagram. ФК Оболонь

3 августа состоялся контрольный матч между командами «Оболонь» (Киев) и «Штурм» (Иванкив, Киевская область). Матч закончился со счетом 1:0 в пользу более опытной команды.

Товарищеский матч. Киев

«Оболонь» (Киев, Украина) - «Штурм» (Иванкив, Украина) - 1:0

Голы: Станислав Василенко, 18

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Источник Sport.ua
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