Украина. Первая лига04 августа 2022, 09:01 | Обновлено 04 августа 2022, 09:08
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Оболонь выиграла контрольный матч у аматорского Штурма
Киевское дерби закончилось минимальной победой Оболони
04 августа 2022, 09:01 | Обновлено 04 августа 2022, 09:08
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3 августа состоялся контрольный матч между командами «Оболонь» (Киев) и «Штурм» (Иванкив, Киевская область). Матч закончился со счетом 1:0 в пользу более опытной команды.
Товарищеский матч. Киев
«Оболонь» (Киев, Украина) - «Штурм» (Иванкив, Украина) - 1:0
Голы: Станислав Василенко, 18
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