Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Молодым футболистам нужны старшие коллеги рядом»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мнениями о деятельности клуба на трансферном рынке.

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– Каких трансферов ждать от «Шахтера»?

– Ищем возможности удвоить позиции, чтобы у каждого была равноценная замена. Когда играет Мудрик один матч в Лиге чемпионов, один в УПЛ, третью игру ему будет трудно сыграть. Он молод и может это сделать, но иногда нужно и отдохнуть. Необходимо, чтобы у него была достойная замена. То же касается Степаненко и других игроков. Мы должны быть конкурентными и побеждать, потому будем делать точечное усиление по позициям.

Нам нужны опытные игроки постарше, чтобы были лидерами на поле и могли крикнуть кому-то. Я люблю работать с молодыми футболистами, но им нужны старшие коллеги рядом. Конкуренция делает тебя сильнее. Я знаю, что вы хотите услышать фамилии, но это больше к Дарио Срны вопрос. Мы работаем вместе в одном направлении, насколько можем и насколько бюджет разрешает. Мы осознаем, что сейчас совсем другая ситуация, чем в прошлом году. Работаем дальше и делаем новый «Шахтер».

– Какова ваша позиция по трансферам из клуба – продавать ли своих игроков и когда?

– Есть два пути: продавать потенциал, чтобы кто-то купил молодого игрока, или немного придержать его, чтобы он здесь вырос, и продавать готовый продукт. Первый и второй пути неплохие. Но, учитывая возраст футболистов, было бы хорошо, чтобы они здесь сыгрались минимум год или два, а потом увидим, кто выстрелит, кто лучше воспринимает информацию, лучше играет со стрессом, - сказал Йовичевич.