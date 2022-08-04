Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси
Похоже, нас ожидает очередная трансферная сага
Накануне известный инсайдер Фабрицио Романа сообщил, что «Брайтон» согласовал переход левого защитника Марк Кукурельи в «Челси» за 60 миллионов евро. Однако буквально через несколько минут после этого «Брайтон» официально заявил, что испанец на данный момент не переходит ни в один клуб.
Напомним, что 23-летний Кукурелья являлся трансферной целью «Манчестер Сити», который видел в нем замену Александру Зинченко. Однако вскоре в переговорный процесс с «Брайтоном» вступил и «Челси», явно подняв трансферную цену защитника.
Прошлым летом Марк Кукурелья перешел в «Брайтон» из «Хетафе» за 18 миллионов евро.
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