Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси

Накануне известный инсайдер Фабрицио Романа сообщил, что «Брайтон» согласовал переход левого защитника Марк Кукурельи в «Челси» за 60 миллионов евро. Однако буквально через несколько минут после этого «Брайтон» официально заявил, что испанец на данный момент не переходит ни в один клуб.

Напомним, что 23-летний Кукурелья являлся трансферной целью «Манчестер Сити», который видел в нем замену Александру Зинченко. Однако вскоре в переговорный процесс с «Брайтоном» вступил и «Челси», явно подняв трансферную цену защитника.

Прошлым летом Марк Кукурелья перешел в «Брайтон» из «Хетафе» за 18 миллионов евро.