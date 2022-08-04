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  4. Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси
Англия
04 августа 2022, 02:46 | Обновлено 04 августа 2022, 02:50
19
0

Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси

Похоже, нас ожидает очередная трансферная сага

04 августа 2022, 02:46 | Обновлено 04 августа 2022, 02:50
19
0
Брайтон опроверг переход Кукурельи в Челси
ФК Брайтон. Марк Кукурелья

Накануне известный инсайдер Фабрицио Романа сообщил, что «Брайтон» согласовал переход левого защитника Марк Кукурельи в «Челси» за 60 миллионов евро. Однако буквально через несколько минут после этого «Брайтон» официально заявил, что испанец на данный момент не переходит ни в один клуб.

Напомним, что 23-летний Кукурелья являлся трансферной целью «Манчестер Сити», который видел в нем замену Александру Зинченко. Однако вскоре в переговорный процесс с «Брайтоном» вступил и «Челси», явно подняв трансферную цену защитника.

Прошлым летом Марк Кукурелья перешел в «Брайтон» из «Хетафе» за 18 миллионов евро.

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Марк Кукурелья Брайтон Челси Манчестер Сити
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Источник ФК Брайтон
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