Лига конференций04 августа 2022, 02:31 | Обновлено 04 августа 2022, 02:35
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Как Заря перед матчем с Университатей тренировалась
В четверг луганчане сыграют первый официальный матч в этом году
04 августа 2022, 02:31 | Обновлено 04 августа 2022, 02:35
18
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В четверг, 4 августа, «Заря» в Люблине сыграет поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником команды Патрика ван Леувена будет румынская «Университатя». Поединок пройдет в Люблине на стадионе «Арена-Люблин».
Накануне луганчане провели на стадионе предматчевое занятие. Как команда Патрика ван Леувена готовилась к первому официальному матчу в этом году - смотрите в видео.
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