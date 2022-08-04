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Лига конференций
04 августа 2022, 02:31 | Обновлено 04 августа 2022, 02:35
18
0

Как Заря перед матчем с Университатей тренировалась

В четверг луганчане сыграют первый официальный матч в этом году

04 августа 2022, 02:31 | Обновлено 04 августа 2022, 02:35
18
0
Как Заря перед матчем с Университатей тренировалась
ФК Заря

В четверг, 4 августа, «Заря» в Люблине сыграет поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником команды Патрика ван Леувена будет румынская «Университатя». Поединок пройдет в Люблине на стадионе «Арена-Люблин».

Накануне луганчане провели на стадионе предматчевое занятие. Как команда Патрика ван Леувена готовилась к первому официальному матчу в этом году - смотрите в видео.

 

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Источник ФК Заря
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