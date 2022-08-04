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  4. Егор НАЗАРИНА: «Хотим порадовать военных, которые будут за нас болеть»
Лига конференций
04 августа 2022, 01:05 | Обновлено 04 августа 2022, 01:08
52
0

Егор НАЗАРИНА: «Хотим порадовать военных, которые будут за нас болеть»

Хавбек «Зари» – о предстоящем поединке против «Университати»

04 августа 2022, 01:05 | Обновлено 04 августа 2022, 01:08
52
0
Егор НАЗАРИНА: «Хотим порадовать военных, которые будут за нас болеть»
ФК Заря. Егор Назарина

В преддверии дебюта в Лиге конференций полузащитник «Зари» Егор Назарина рассказал о том, как команда готовилась к первому официальному матчу в 2022 году.

«Прежде всего наша цель – это победа. Этот поединок первый за долгий период, мы радуемся этому и готовимся к положительному результату. Мы хотим порадовать людей и военных, которые будут болеть за нас и защищают нашу страну сейчас, и я уверен, что таких людей будет очень много. Мы настроены, прежде всего, на победу».

«Мы смотрели пару матчей соперника, поэтому большой информации не владеем, тренеры нам доступно рассказали все важное, поэтому мы готовы к этому матчу», - сказал Назарина.

Поединок «Заря» – «Университет» состоится в четверг, 4 августа, в Люблине. Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.

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Егор Назарина Заря Луганск Заря - Университатя
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Источник ФК Заря
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