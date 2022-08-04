Патрик ван ЛЕУВЕН: «С Луческу о Заре не говорил»

В четверг, 4 августа, «Заря» проведет первый официальный матч в этом году. В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Патрика ван Леувена сыграет против румынской «Университати».

В преддверии матча нидерландский специалист ответил на вопросы журналистов.

– Мы давно готовились к этой игре и завтра будет наш первый официальный матч в таком составе, – взял слово ван Леувен.

– Вы некоторое время работали в тренерском штабе донецкого «Шахтера» под руководством Мирчи Луческу. Спрашивали ли вы что-нибудь о «Заре» у него?

– Нет, с ним я не консультировался, потому что он занят подготовкой со своей командой. Я думаю, что сам смогу найти подход к своим новоиспеченным игрокам (улыбается).

– Что вы знаете о румынском футболе в целом и именно о вашем сопернике?

– Мы посмотрели несколько их последних игр, поэтому я считаю, что работа проделана насущно и полностью команда готова к противостоянию. Знаем, что они играют комбинационный, атакующий и тактический футбол. Это будет первый матч для «Зари» после долгого перерыва, мы хотим показать себя как можно лучше, сразиться за положительный результат и выступать только в пользу нашей страны.

– Почему решили присоединиться к футбольному клубу «Заря» в такое тяжелое время?

– Я уже работал в Украине, потому знаю футбол страны. Здесь много перспективных футболистов, заслуживающих место в стартовом составе. В Украине идет война и это негативно сказалось на футболе, но «Заря» участвует в еврокубках и было принято решение в пользу развития и есть желание помочь, чтобы не только футболисты играли, но и имели возможность жить со своими семьями в мире своей стране.

– У вас в команде много молодых игроков, среди которых только один иностранец, бразилец Кристиан. Не составит ли это трудностей для хорошей игры в еврокубках?

– Возраст игроков не может быть решающим критерием, чтобы говорить о квалификационном уровне команды. У нас очень талантливая молодежь, которая горит желанием играть и если брать футбольную тематику, то такой состав имеет преимущество, потому что молодые игроки прибавляют темп и эмоции на тренировке. Если рассматривать последний месяц нашей работы, то команда только добавляет и молодой состав не является проблемой для нас.

Поединок «Заря» – «Университет» состоится в четверг, 4 августа, в Люблине. Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.