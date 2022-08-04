Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «С Луческу о Заре не говорил»
Лига конференций
04 августа 2022, 00:51 | Обновлено 04 августа 2022, 00:58
116
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «С Луческу о Заре не говорил»

Наставник «Зари» поделился ожиданиями от дебюта в украинском клубе

04 августа 2022, 00:51 | Обновлено 04 августа 2022, 00:58
116
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С Луческу о Заре не говорил»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

В четверг, 4 августа, «Заря» проведет первый официальный матч в этом году. В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Патрика ван Леувена сыграет против румынской «Университати».

В преддверии матча нидерландский специалист ответил на вопросы журналистов.

– Мы давно готовились к этой игре и завтра будет наш первый официальный матч в таком составе, – взял слово ван Леувен.

– Вы некоторое время работали в тренерском штабе донецкого «Шахтера» под руководством Мирчи Луческу. Спрашивали ли вы что-нибудь о «Заре» у него?
– Нет, с ним я не консультировался, потому что он занят подготовкой со своей командой. Я думаю, что сам смогу найти подход к своим новоиспеченным игрокам (улыбается).

– Что вы знаете о румынском футболе в целом и именно о вашем сопернике?
– Мы посмотрели несколько их последних игр, поэтому я считаю, что работа проделана насущно и полностью команда готова к противостоянию. Знаем, что они играют комбинационный, атакующий и тактический футбол. Это будет первый матч для «Зари» после долгого перерыва, мы хотим показать себя как можно лучше, сразиться за положительный результат и выступать только в пользу нашей страны.

– Почему решили присоединиться к футбольному клубу «Заря» в такое тяжелое время?
– Я уже работал в Украине, потому знаю футбол страны. Здесь много перспективных футболистов, заслуживающих место в стартовом составе. В Украине идет война и это негативно сказалось на футболе, но «Заря» участвует в еврокубках и было принято решение в пользу развития и есть желание помочь, чтобы не только футболисты играли, но и имели возможность жить со своими семьями в мире своей стране.

– У вас в команде много молодых игроков, среди которых только один иностранец, бразилец Кристиан. Не составит ли это трудностей для хорошей игры в еврокубках?
– Возраст игроков не может быть решающим критерием, чтобы говорить о квалификационном уровне команды. У нас очень талантливая молодежь, которая горит желанием играть и если брать футбольную тематику, то такой состав имеет преимущество, потому что молодые игроки прибавляют темп и эмоции на тренировке. Если рассматривать последний месяц нашей работы, то команда только добавляет и молодой состав не является проблемой для нас.

Поединок «Заря» – «Университет» состоится в четверг, 4 августа, в Люблине. Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.

По теме:
Егор НАЗАРИНА: «Хотим порадовать военных, которые будут за нас болеть»
Заря – Университатя. Текстовая трансляция матча
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «В Заре много перспективных футболистов»
Патрик ван Леувен Заря Луганск Лига конференций Заря - Университатя
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек от Скрипника. Ворскла обыграла Кривбасс в спарринге
Футбол | 03 августа 2022, 22:44 2
Камбек от Скрипника. Ворскла обыграла Кривбасс в спарринге
Камбек от Скрипника. Ворскла обыграла Кривбасс в спарринге

Команды готовятся к новому сезону УПЛ

Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Бокс | 03 августа 2022, 03:58 3
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа

Гонорар украинца составит около 40 миллионов долларов

В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
Футбол | 03.08.2022, 20:37
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 03.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников
Футбол | 03.08.2022, 23:59
Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников
Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
02.08.2022, 07:50
Бокс
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
02.08.2022, 13:26 10
Футбол
Favbet Foundation помог эвакуировать 537 жителей из оккупированных территор
Favbet Foundation помог эвакуировать 537 жителей из оккупированных территор
02.08.2022, 14:00
Другие виды
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
02.08.2022, 14:20 8
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
02.08.2022, 13:15 34
Футбол
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
03.08.2022, 09:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем