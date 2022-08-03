Стал известен арбитр Суперкубка УЕФА
Матч «Реал» - «Айнтрахт» обслужит Майкл Оливер
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом». Поединок обслужит английская бригада во главе с Майклом Оливером.
Помогать ему будут соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр – литовец Донатас Румшас.
Отметим, что на матче впервые будет использована полуавтоматическая система определения офсайда. Позже она будет применяться на матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Матч за Суперкубок УЕФА-2022 пройдет 10 августа на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
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