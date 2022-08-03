Юрий ВИРТ: «Третий сбор будет решающим»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ:

«Мы прошли уже два полноценных сбора. Все запланированное команда выполнила. Рад, что обошлось без травм. Команда постепенно набирает ход и возвращает хорошие физические кондиции. Хотя, чтобы набрать оптимальную форму, еще нужно поработать. Поэтому третий сбор будет решающим. В целом доволен отношением игроков к тренировкам и контрольным играм. Стоит отметить, что у нас много новых футболистов, поэтому продолжаем работать над тем, чтобы они понимали наши требования.

Относительно отсутствия побед в спаррингах - я уже отмечал, что результат сейчас - не главное. Мы прекрасно понимаем, что футболисты получают колоссальные нагрузки, а это влияет на качество игры и, конечно, на результат. О результате пока не думаем, главное улучшать игру от матча к матчу. А основное – это показать хорошие результаты в чемпионате.

Что касается работы на заключительном, третьем сборе – планируем добавлять во всех аспектах. И в физическом и тактическом плане. Будем больше уделять внимание стандартам. У нас есть время. Запланировано еще несколько спаррингов. Поэтому сосредоточимся на совершенствовании всех аспектов игры».