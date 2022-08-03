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  4. Владимир ТАНЧИК: «С большим волнением следили за жеребьевкой Лиги Европы»
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 22:28 |
413
0

Владимир ТАНЧИК: «С большим волнением следили за жеребьевкой Лиги Европы»

Хавбек «Днепра-1» - о подготовке к новому сезону

03 августа 2022, 22:28 |
413
0
Владимир ТАНЧИК: «С большим волнением следили за жеребьевкой Лиги Европы»
YouTube. Володимир Танчик

Новичок «Днепра-1» Владимир Танчик рассказал о подготовке команды к новому сезону:

– Ты провел два удачных матча, на наш взгляд. А как ты сам оцениваешь свою игру, насколько доволен?
– Конечно, доволен, что в прошлом матче забив гол и отдав голевую передачу. Но есть еще над чем работать. Мы сейчас тренируемся под нагрузками и нелегко даются игры. Немногие еще не те скорости, которые должны быть уже в чемпионате.

– В прошлой встрече нашу команду активно поддерживали болельщики. Насколько было приятно и неожиданно играть в такой атмосфере?
– Всегда приятно играть, когда на выезде на сборах в другой стране приходят наши люди и поддерживают. Мы им благодарны за то, что пришли и были с нами.

– Они здесь оказались не от хорошей жизни. Что можешь сказать им и другим соотечественникам?
– Хочу пожелать большого терпения, чтобы они поскорее вернулись домой. Чтобы все завершилось нашей победой и все вернулись в свои дома.

– Состоялась жеребьевка Лиги Европы. С какими чувствами ждал его, насколько доволен и с какими мыслями ждешь матчей?
– Мы с большим волнением следили за жеребьевкой. Не могу сказать, удачный жребий – это покажут игры. Там нет слабых команд. Все желают выйти в групповой этап Лиги Европы и будут бороться до конца.

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Источник СК Днепр-1
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