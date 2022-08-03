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  4. В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
Лига чемпионов
03 августа 2022, 21:43 | Обновлено 03 августа 2022, 22:34
6291
0

В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ

В Лодзи проходит первый матч квалификации Лиги чемпионов

03 августа 2022, 21:43 | Обновлено 03 августа 2022, 22:34
6291
0
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
Setanta Sports

У середу, 3 серпня, проходить перший поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому грають київське «Динамо» та австрійський «Штурм» Грац.

  • Найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua!

На 28-й минуте счет открыл Александр Караваев. После прострела Дубинчака с левого фланга атаки Караваев в касание отправил мяч в дальний нижний угол!

ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.

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Источник Sport.ua
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