В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии

Официальный сайт Латвийской федерации футбола сообщил о преждевременной кончине экс-игрока национальной сборной этой страны Андрейса Рубинса, которому было лишь 43 года.

Андрейс Рубинс успел стать настоящей легендой латвийского футбола. На его счету 117 матчей и 10 забитых мячей за сборную. По количеству игр в национальной команде Рубинс является вторым за всю историю тамошнего футбола после Виталийса Астафьевса, который провел 167 поединков.

Рубинс начинал карьеру в 1996 году в латвийской «Ауде». Впоследствии поиграл за «Эстер» (Швеция), «Сконто» (Латвия), «Кристал Пэлас» (Англия), «Шинник» и «Спартак» москва (оба – россия), «Металлург» (Лиепая, Латвия), «Интер», «Карабах» и «Симург» (все – Азербайджан).

Карьеру игрока Рубинс завершил в 2012 году. Спустя несколько лет после этого начал работать тренером в штабе «Огре», а в 2019 году был главным тренером «Ауды».