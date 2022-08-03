КОЗЛОВСКИЙ: «Нужно отдать право на трансляцию УПЛ национальным каналам»

Президент «Руха» Григорий Козловский откровенно высказался по поводу создания единого телевизионного пула УПЛ.

– Насколько мне известно, у УПЛ есть 2 предложения по покупке телеправ. Megogo предложил 100 тысяч долларов в год всем клубам – это примерно по 4,5 тысяч долларов на каждого. А Setanta предложила 1,5 миллиона, за вычетом идущего на УАФ, это по 60-70 тысяч долларов на клуб.

Я не воспринимаю это иначе как подачку. Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию. Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-нибудь, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев.

Я понимаю, что медиаплатформам сейчас тоже трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства к существованию, но такие предложения – это не что иное, как подачка. Футбольный клуб «Рух» в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену.

Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать право на трансляцию национальным каналам. Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда в Англии клубы на 3 года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков. Сейчас права на трансляцию стоят больше 5 миллиардов в сезон. Думаю, нам нужно работать в этом направлении.