Украинские рефери будут работать на матчах Q3 Лиги конференций
Катерина Монзуль и Николай Балакин получили назначения на матчи еврокубков
На ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, которые состоятся 11 августа, будут работать сразу две украинские судейские бригады.
На поединке «Хибернианс» (Мальта) - РФС (Латвия) будет работать квартет украинок во главе с Катериной Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.
Игру «Жил Висенте» (Португалия) — «Рига» (Латвия) будет обслуживать четверка украинских арбитров во главе с Николаем Балакиным. В роли его помощников на линиях выступят Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в среду, 3 августа
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги