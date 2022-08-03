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Лига конференций
03 августа 2022, 17:40 | Обновлено 03 августа 2022, 18:01
313
0

Украинские рефери будут работать на матчах Q3 Лиги конференций

Катерина Монзуль и Николай Балакин получили назначения на матчи еврокубков

03 августа 2022, 17:40 | Обновлено 03 августа 2022, 18:01
313
0
Украинские рефери будут работать на матчах Q3 Лиги конференций
УАФ. Марина Стрелецкая и Катерина Монзуль

На ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, которые состоятся 11 августа, будут работать сразу две украинские судейские бригады.

На поединке «Хибернианс» (Мальта) - РФС (Латвия) будет работать квартет украинок во главе с Катериной Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

Игру «Жил Висенте» (Португалия) — «Рига» (Латвия) будет обслуживать четверка украинских арбитров во главе с Николаем Балакиным. В роли его помощников на линиях выступят Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

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Катерина Монзуль Николай Балакин Лига конференций Марина Стрелецкая Светлана Грушко Анастасия Романюк Виктор Нижник Валентин Куцев Виталий Романов
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Источник Украинская ассоциация футбола
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