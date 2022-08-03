Украинские рефери будут работать на матчах Q3 Лиги конференций

На ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, которые состоятся 11 августа, будут работать сразу две украинские судейские бригады.

На поединке «Хибернианс» (Мальта) - РФС (Латвия) будет работать квартет украинок во главе с Катериной Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

Игру «Жил Висенте» (Португалия) — «Рига» (Латвия) будет обслуживать четверка украинских арбитров во главе с Николаем Балакиным. В роли его помощников на линиях выступят Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.