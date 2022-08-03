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  4. ФРАНКОВ: «Опыт Луческу совершенно несравним с опытом тренера Штурма»
Лига чемпионов
03 августа 2022, 16:10 | Обновлено 03 августа 2022, 16:11
470
1

ФРАНКОВ: «Опыт Луческу совершенно несравним с опытом тренера Штурма»

Специалист считает, что побеждать австрийскую команду можно и нужно

03 августа 2022, 16:10 | Обновлено 03 августа 2022, 16:11
470
1
ФРАНКОВ: «Опыт Луческу совершенно несравним с опытом тренера Штурма»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подготовил прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Штурм».

«По коффам отлично видно, что против «Штурма» букмекеры оценивают шансы киевского «Динамо» выше, чем против «Фенербахче», делая наш клуб даже небольшим фаворитом противостояния. Но должен обратить ваше внимание на то, что год назад эти коэффициенты были бы куда выше в нашу пользу, и это учитывает несколько факторов:

1) вынужденное кадровое ослабление «Динамо» – достаточно взять совсем недавний уход Вербича в «Панатинаикос»;

2) нейтральное поле у Лодзи вместо своего стадиона;

3) силу «Штурма», которую команда Кристиана Илзера продемонстрировала не только в прошлом чемпионате Австрии, заняв второе место, но и в этом, заслуженно обыграв дома безусловного фаворита местного футбола РБ «Зальцбург» – 2:1.

В дополнение к последнему пункту следует отметить, что «Штурм» обычно играет классику 4-4-2 с парой форвардов Хойлунд – Саркария (ее можно было бы назвать датско-индийской, но она все же датско-австрийская) и единственным опорником в лице ветерана команды Горенца-Станковича. Впрочем, не исключены какие-либо вариации – разве что от четырех защитников и семирукого (Зибенхандля!) вратаря Илзер вряд ли откажется.

Стоит отметить и то, что австрийцы, проведя два тура своей бундеслиги, догнали динамовцев по игровой практике, и вряд ли здесь можно увидеть преимущество украинцев. Наш козырь в другом: опыт Мирчи Луческу, в том числе в Лиге чемпионов, совершенно несравним с опытом молодого наставника «Штурма», и где-то здесь мы обязаны «черных» подловить!», – заявил Франков.

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Артем Франков Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Франков лет 7 точно - обливал помоями тренера ШД - Мирчу Луческу. Но теперь линия партии поменялась. Теперь хвалим и хлопаем в ладоши. Лакеи ДК и ШД - это сплошная комедия. Д-1 и МХ - тоже далеко не отстают, ибо по сути своей такое же ...ское ...о.
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