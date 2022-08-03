Лига чемпионов03 августа 2022, 15:50 |
600
2
ВИДЕО. Последняя тренировка Динамо перед Штурмом
В среду киевляне сразятся против клуба из Австрии
03 августа 2022, 15:50 |
600
2
Вечером 2 августа, в преддверии матча со «Штурмом», динамовцы тренировались на поле стадиона имени Владислава Круля, где будут играть с австрийцами.
Встреча начнется в среду в 21:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 августа 2022, 03:58 2
Гонорар украинца составит около 40 миллионов долларов
Футбол | 03 августа 2022, 10:18 4
Ближайший оппонент команды Луческу – трехкратный чемпион Австрии
Футбол | 03.08.2022, 11:45
Футбол | 03.08.2022, 09:15
Футбол | 03.08.2022, 10:49
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Чекаємо на трибунах у ложі VIP усіх колишніх регіоналів та ОПЗЖ-ників.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2022, 16:24 11
03.08.2022, 04:59 2
02.08.2022, 14:20 8
02.08.2022, 14:28 11
03.08.2022, 02:53 1
02.08.2022, 15:20 8
Другие виды
02.08.2022, 11:44