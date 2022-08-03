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  4. ВИДЕО. Последняя тренировка Динамо перед Штурмом
Лига чемпионов
03 августа 2022, 15:50 |
600
2

ВИДЕО. Последняя тренировка Динамо перед Штурмом

В среду киевляне сразятся против клуба из Австрии

03 августа 2022, 15:50 |
600
2
ВИДЕО. Последняя тренировка Динамо перед Штурмом
ФК Динамо Киев

Вечером 2 августа, в преддверии матча со «Штурмом», динамовцы тренировались на поле стадиона имени Владислава Круля, где будут играть с австрийцами.

Встреча начнется в среду в 21:00 по Киеву.

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Источник ФК Динамо Киев
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Rolan Stkomarovskiy
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