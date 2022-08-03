Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем
Англия
03 августа 2022, 15:39 | Обновлено 03 августа 2022, 15:43
1133
2

Игроки АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем

За исключением некоторых матчей

03 августа 2022, 15:39 | Обновлено 03 августа 2022, 15:43
1133
2
Игроки АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем
Getty Images/Global Images Ukraine

Команды Премьер-лиги сообщили, что игроки больше не будут вставать на колено перед играми АПЛ.

Отметим, что эта кампания началась после убийства Джорджа Флойда в 2020 году и длилась более двух лет в поддержку движения Black Lives Matter.

Сообщается, что игроки по-прежнему будут вставать на колени перед значимыми моментами сезона, включая финал Кубка Англии и Кубка лиги, а также матч Boxing Day и матч Премьер-лиги с лозунгом «No Place For Racism».

По теме:
АПЛ планирует публиковать переговоры арбитров по системе VAR
Ярмолюк начнет работу во второй команде Брентфорда
Игрок АПЛ был арестован в Лондоне за изнасилование
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Футбол | 03 августа 2022, 13:25 0
Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро

В бразильском клубе довольны игрой центрального защитника

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 03 августа 2022, 12:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Бокс | 03.08.2022, 03:58
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Футбол | 03.08.2022, 10:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
ВАЩУК: «Выход Динамо в ЛЧ будет психологически важным для всей страны»
Футбол | 03.08.2022, 10:40
ВАЩУК: «Выход Динамо в ЛЧ будет психологически важным для всей страны»
ВАЩУК: «Выход Динамо в ЛЧ будет психологически важным для всей страны»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Осс Steam
ура, расизм подолано. дибіли...
Ответить
0
veter
Теперь перед каждой игрой они будут дружно выкрикивать:
Хай живе вільна Україна!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
02.08.2022, 15:20 8
Футбол
У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
01.08.2022, 21:20 20
Футбол
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
03.08.2022, 09:15 11
Футбол
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки ЗСУ
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки ЗСУ
01.08.2022, 19:28
Другие виды
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
02.08.2022, 07:50
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
02.08.2022, 13:15 34
Футбол
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
03.08.2022, 04:59 2
Война
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
02.08.2022, 13:24 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем