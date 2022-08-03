Игроки АПЛ больше не будут становиться на колено перед каждым матчем
За исключением некоторых матчей
Команды Премьер-лиги сообщили, что игроки больше не будут вставать на колено перед играми АПЛ.
Отметим, что эта кампания началась после убийства Джорджа Флойда в 2020 году и длилась более двух лет в поддержку движения Black Lives Matter.
Сообщается, что игроки по-прежнему будут вставать на колени перед значимыми моментами сезона, включая финал Кубка Англии и Кубка лиги, а также матч Boxing Day и матч Премьер-лиги с лозунгом «No Place For Racism».
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