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  4. Черноморец и Рух проведут контрольный матч перед началом нового сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 15:22 |
218
0

Черноморец и Рух проведут контрольный матч перед началом нового сезона УПЛ

Встреча состоится 6 августа в Винниках

03 августа 2022, 15:22 |
218
0
Черноморец и Рух проведут контрольный матч перед началом нового сезона УПЛ
ФК Черноморец

«Черноморец» и «Рух» проведут контрольный поединок в рамках подготовки к сезону Украинской Премьер-лиги 2022/23.

Встреча состоится 6 августа на учебно-тренировочной базе львовян в Винниках. Начало матча в 18:00.

Одесский клуб сообщает, что запланирована трансляция матча.

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Источник ФК Черноморец
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