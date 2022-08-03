Черноморец и Рух проведут контрольный матч перед началом нового сезона УПЛ

«Черноморец» и «Рух» проведут контрольный поединок в рамках подготовки к сезону Украинской Премьер-лиги 2022/23.

Встреча состоится 6 августа на учебно-тренировочной базе львовян в Винниках. Начало матча в 18:00.

Одесский клуб сообщает, что запланирована трансляция матча.