Украина. Премьер лига03 августа 2022, 15:22 |
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Черноморец и Рух проведут контрольный матч перед началом нового сезона УПЛ
Встреча состоится 6 августа в Винниках
03 августа 2022, 15:22 |
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«Черноморец» и «Рух» проведут контрольный поединок в рамках подготовки к сезону Украинской Премьер-лиги 2022/23.
Встреча состоится 6 августа на учебно-тренировочной базе львовян в Винниках. Начало матча в 18:00.
Одесский клуб сообщает, что запланирована трансляция матча.
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