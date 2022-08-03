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Украина. Вторая лига
03 августа 2022, 14:52 | Обновлено 03 августа 2022, 14:53
143
0

Нива и Буковина получили новых главных тренеров

Комплектация тренерского штаба в этих клубах завершена

03 августа 2022, 14:52 | Обновлено 03 августа 2022, 14:53
143
0
Нива и Буковина получили новых главных тренеров
ФК Нива Винница

Два клуба Второй лиги, которые после предыдущего первенства остались без наставников, завершили комплектацию нового тренерского штаба.

Винницкую «Ниву» возглавил Олег Остапенко, который в свое время защищал ворота этой команды, а в позапрошлом году отвечал за подготовку голкиперов. Ассистентами Остапенко будут известные в прошлом вратарь «Металлиста» Александр Горяинов, а также Петр Анисим и Елена Колос. Подоляне уже подписали контракты с новичками Евгением Морозом, Иваном Петруком и Игорем Билыком.

Новым президентом ФК «Буковина» стал Андрей Сафроняк, кстати, в 2004—2006 годах выступавший за эту команду. Новым главным тренером назначен Андрей Мельничук, хорошо знакомый местным болельщикам, ведь в свое время защищал ворота «Буковины», а в сезоне-2019/2020 уже был наставником черновчан. Директором ФК стал Игорь Наболотный, а начальником команды Иван Павлюк. Вернулись в «Буковину» защитники Николай Павлюк, Василий Гакман и полузащитник Андрей Шишигин, продлил контракт универсал Владимир Столяр.

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Источник: Чернигов и Буковина могут стать участниками Первой лиги
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Олег Остапенко Андрей Мельничук Нива Винница Вторая лига Украины назначение тренера Буковина Черновцы
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Источник Украинская ассоциация футбола
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