ФОТО. Бело-синие против синих. Динамо выбрало форму на Штурм
Формально домашний матч
«Динамо» выбрало игровую форму на матч квалификации Лиги чемпионов против «Штурма». Киевляне сыграют в бело-синем комплекте, а соперник - в полностью синем.
Игра начнется в 21:00.
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Крупная победа Динамо
17 голосов 20 %
Минимальная победа Динамо
39 голосов 45.88 %
Ничья
22 голоса 25.88 %
Минимальная победа Штурма
6 голосов 7.06 %
Крупная победа Штурма
1 голос 1.18 %
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