Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бело-синие против синих. Динамо выбрало форму на Штурм
Лига чемпионов
03 августа 2022, 14:45 |
472
1

ФОТО. Бело-синие против синих. Динамо выбрало форму на Штурм

Формально домашний матч

03 августа 2022, 14:45 |
472
1
ФОТО. Бело-синие против синих. Динамо выбрало форму на Штурм
ФК Динамо Киев

«Динамо» выбрало игровую форму на матч квалификации Лиги чемпионов против «Штурма». Киевляне сыграют в бело-синем комплекте, а соперник - в полностью синем.

Игра начнется в 21:00.

Опрос

Голосов 85
Спрогнозируйте исход матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами Динамо и Штурм, который пройдет 3 августа в Лодзи.

Крупная победа Динамо

17 голосов 20 %

Минимальная победа Динамо

39 голосов 45.88 %

Ничья

22 голоса 25.88 %

Минимальная победа Штурма

6 голосов 7.06 %

Крупная победа Штурма

1 голос 1.18 %

Результаты
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
По теме:
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Тренер Штурма: «Динамо - большой фаворит, но мы верим в сенсацию»
Агент Бущана: «Есть большие клубы, которые интересуются Георгием»
Динамо Киев Динамо - Штурм Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В честь Миколенко? Эвертон будет играть в сине-желтой форме
Футбол | 02 августа 2022, 17:59 3
ФОТО. В честь Миколенко? Эвертон будет играть в сине-желтой форме
ФОТО. В честь Миколенко? Эвертон будет играть в сине-желтой форме

В сети появились фото третьего комплекта формы «Ирисок»

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»
Футбол | 03 августа 2022, 11:19 6
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»

Наставник «горняков» вошел в историю клуба

ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ
Футбол | 02.08.2022, 14:12
ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ
ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Футбол | 02.08.2022, 14:20
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Футбол | 03.08.2022, 13:25
Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Добрый Хоррор
Вот это неожиданно!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
01.08.2022, 11:20 3
Теннис
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
02.08.2022, 09:54 3
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
02.08.2022, 13:15 34
Футбол
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
02.08.2022, 11:44
Бокс
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки ЗСУ
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки ЗСУ
01.08.2022, 19:28
Другие виды
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
01.08.2022, 16:24 11
Футбол
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
03.08.2022, 04:59 1
Война
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
01.08.2022, 13:55 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем