МанСити продолжает поиск замены Зинченко. Нацелены на игрока Андерлехта

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» все еще не может подписать игрока на замену Александру Зинченко, которого продали в «Арсенал».

В клубе ожидали, что левым защитником станет Марк Кукурелья из «Брайтона», но его, похоже, перехватил «Челси».

«Манчестер Сити» переключился на левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. 21-летний испанец провел прекрасный минувший сезон, сделав 15 результативных передач в 49-ти матчах.

За Зинченко клуб получил около 30 миллионов фунтов.