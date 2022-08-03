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  4. МанСити продолжает поиск замены Зинченко. Нацелены на игрока Андерлехта
Англия
03 августа 2022, 14:11 |
649
1

МанСити продолжает поиск замены Зинченко. Нацелены на игрока Андерлехта

Могут подписать Серхио Гомеса

03 августа 2022, 14:11 |
649
1
МанСити продолжает поиск замены Зинченко. Нацелены на игрока Андерлехта
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» все еще не может подписать игрока на замену Александру Зинченко, которого продали в «Арсенал».

В клубе ожидали, что левым защитником станет Марк Кукурелья из «Брайтона», но его, похоже, перехватил «Челси».

«Манчестер Сити» переключился на левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. 21-летний испанец провел прекрасный минувший сезон, сделав 15 результативных передач в 49-ти матчах.

За Зинченко клуб получил около 30 миллионов фунтов.

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Манчестер Сити Александр Зинченко Андерлехт
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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
МанСіті безумовно крупно попав зараз із продажем Зіни. Але менеджмент у них крутий. Тому або Альфонсо Девіс, або Тео Енрнандес, або Хосе Гайя будуть підписані. Бо ж який сенс продавати Зіну і брати слабшого гравця на цю позицію...
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