МанСити продолжает поиск замены Зинченко. Нацелены на игрока Андерлехта
Могут подписать Серхио Гомеса
По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» все еще не может подписать игрока на замену Александру Зинченко, которого продали в «Арсенал».
В клубе ожидали, что левым защитником станет Марк Кукурелья из «Брайтона», но его, похоже, перехватил «Челси».
«Манчестер Сити» переключился на левого защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. 21-летний испанец провел прекрасный минувший сезон, сделав 15 результативных передач в 49-ти матчах.
За Зинченко клуб получил около 30 миллионов фунтов.
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