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  4. Сачко во второй раз проиграл одному и тому же игроку на турнире в Чехии
ATP
03 августа 2022, 14:15 |
123
0

Сачко во второй раз проиграл одному и тому же игроку на турнире в Чехии

Виталий в статусе лаки-лузера не смог пробиться в четвертьфинал

03 августа 2022, 14:15 |
123
0
Сачко во второй раз проиграл одному и тому же игроку на турнире в Чехии
Svijany Open. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу на грунтовом челленджере в Чехии.

Во втором круге основы Сачко в статусе лаки-лузера уступил Джованни Мпеши Перрикару из Франции, которому ранее проиграл в финале квалификации.

Либерец. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 5:7, 3:6

Отметим, что в финале отбора украинец уступил более разгромно – 1:6, 4:6

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Виталий Сачко ATP Либерец Джованни Мпеши Перрикар
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Источник Sport.ua
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