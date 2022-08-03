Сачко во второй раз проиграл одному и тому же игроку на турнире в Чехии

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу на грунтовом челленджере в Чехии.

Во втором круге основы Сачко в статусе лаки-лузера уступил Джованни Мпеши Перрикару из Франции, которому ранее проиграл в финале квалификации.

Либерец. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 5:7, 3:6

Отметим, что в финале отбора украинец уступил более разгромно – 1:6, 4:6