ATP03 августа 2022, 14:15 |
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Сачко во второй раз проиграл одному и тому же игроку на турнире в Чехии
Виталий в статусе лаки-лузера не смог пробиться в четвертьфинал
03 августа 2022, 14:15 |
123
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Украинский теннисист Виталий Сачко завершил борьбу на грунтовом челленджере в Чехии.
Во втором круге основы Сачко в статусе лаки-лузера уступил Джованни Мпеши Перрикару из Франции, которому ранее проиграл в финале квалификации.
Либерец. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 5:7, 3:6
Отметим, что в финале отбора украинец уступил более разгромно – 1:6, 4:6
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