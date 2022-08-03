Украина. Премьер лига03 августа 2022, 13:49 | Обновлено 03 августа 2022, 14:10
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Металлист 1925 подвел итоги летних сборов
Харьковский футбольный клуб опубликовал статистику в своем Instagram
03 августа 2022, 13:49 | Обновлено 03 августа 2022, 14:10
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Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» в своем Instagram подвел итоги летних сборов 2022.
Всего харьковчане сыграли шесть игр. В пяти они вышли победителями и в одной расписали ничью. Победу «Металлист 1925» одержал над «Колосом», «Штурмом», «Нивой», «Мариуполем» и «Рубиконом». Мировую расписали с «Черноморцем».
В своих шести матчах харьковский клуб забил 19 голов и пропустил всего 1. На протяжении 575 минут вратари «Металлиста 1925» не попускали.
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