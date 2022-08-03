В УПЛ не исключают создания своего ТВ-канала. Но рассчитывают на тендер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что лига все еще не исключает вариант создания своего телеканала для показала матчей чемпионата.

Но в УПЛ надеются, что тендер на ТВ-права завершится успешно.

«При запуске своего сервиса «УПЛ-ТВ» главный вопрос – это средства. Потому что продукт достаточно дорогой. Производство трансляции одного матча стоит около 10 тысяч долларов. В сезоне у нас 240 матчей. Это приблизительная сумма, на которую нужно ориентироваться при запуске своей платформы. Но мы рассматриваем и такую ​​возможность. И даже есть переговоры с несколькими организациями, которые готовы одолжить нам такие средства».

«Но надеемся, что до этого не дойдет, и мы получим внешнего ретранслятора. Если бы сейчас в тендере участвовали «Футболы», то конкуренция была бы сильнее и мы могли получить более привлекательное предложение. Но будем надеяться, что со временем ситуация изменится и все участники процесса будут удовлетворены», – сказал Дикий.

На ТВ-права претендуют Сетанта и Мегого.