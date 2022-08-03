Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке

Прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Динамо» – «Штурм» доступна лишь по платной подписке на Setanta Sports.

В среду, 3 августа, в 21:00 (по Киеву) в польской Лодзи состоится первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

В Украине матч в прямом эфире можно посмотреть на платформе setantasports.com и на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Если пройти регистрацию на онлайн-платформе setantasports.com до 5 августа, то плата за август составит 20 грн. С 6 августа регистрационный взнос на платформе станет 109 грн.

Телеканал 2+2 будет транслировать матч бесплатно, но с 15-минутной задержкой.