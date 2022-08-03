Украина. Премьер лига03 августа 2022, 12:30 |
362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя игроками
Братья Шестаковы и Кучеров подписали новые контракты
03 августа 2022, 12:30 |
362
0
«Верес» объявил о продлении контрактов с тремя игроками. Новые договоры получили защитник Сергей Шестаков, хавбек Валерий Кучеров и форвард Михаил Шестаков.
Все контракты рассчитан на один сезон.
Кучеров среди нынешних игроков команды является рекордсменом - провел 125 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2022, 11:11 0
«Крузейро» хочет получить международный трансферный сертификат по фулбеку
Футбол | 02 августа 2022, 15:45 15
Даша Лелюк по всем параметрам выгодно отличается от своей предшественницы
Футбол | 03.08.2022, 09:15
Бокс | 03.08.2022, 05:41
Футбол | 02.08.2022, 13:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2022, 21:20 20
02.08.2022, 13:26 10
02.08.2022, 08:25 9
01.08.2022, 21:07 4
02.08.2022, 07:50
01.08.2022, 21:37 6
02.08.2022, 15:20 8
02.08.2022, 09:54 3