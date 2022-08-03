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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя игроками
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 12:30 |
362
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя игроками

Братья Шестаковы и Кучеров подписали новые контракты

03 августа 2022, 12:30 |
362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя игроками
veres.rv.ua

«Верес» объявил о продлении контрактов с тремя игроками. Новые договоры получили защитник Сергей Шестаков, хавбек Валерий Кучеров и форвард Михаил Шестаков.

Все контракты рассчитан на один сезон.

Кучеров среди нынешних игроков команды является рекордсменом - провел 125 матчей.

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Источник ФК Верес
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