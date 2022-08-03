ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя игроками

«Верес» объявил о продлении контрактов с тремя игроками. Новые договоры получили защитник Сергей Шестаков, хавбек Валерий Кучеров и форвард Михаил Шестаков.

Все контракты рассчитан на один сезон.

Кучеров среди нынешних игроков команды является рекордсменом - провел 125 матчей.