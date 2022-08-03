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  4. Тренер Штурма: «Динамо - большой фаворит, но мы верим в сенсацию»
Лига чемпионов
03 августа 2022, 11:45 |
370
1

Тренер Штурма: «Динамо - большой фаворит, но мы верим в сенсацию»

Кристиан Ильцер - о поединке с киевлянами в ЛЧ

03 августа 2022, 11:45 |
370
1
Тренер Штурма: «Динамо - большой фаворит, но мы верим в сенсацию»
kicker

Наставник «Штурма» Кристиан Ильцер оценил противостояние с «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч пройдет сегодня.

«Динамо» - большой фаворит, но мы верим в сенсацию. Хотим продолжать играть так, как привыкли, не отказываться от своего стиля. И не планируем отдавать преимущество на поле «Динамо», хотя ясно, что нам нужно показать героический футбол, чтобы добиться успеха».

«Группа Лиги чемпионов все еще очень далека, поэтому сосредоточимся на «Динамо». Надеемся добыть в Польше хороший результат, чтобы уверенно чувствовать себя во втором поединке», - сказал Ильцер.

Матч начнется в 21:00.

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Крупная победа Динамо

13 голосов 19.4 %

Минимальная победа Динамо

32 голоса 47.76 %

Ничья

17 голосов 25.37 %

Минимальная победа Штурма

5 голосов 7.46 %

Крупная победа Штурма

0 голосов 0.1 %

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Динамо Киев Динамо - Штурм Лига чемпионов Кристиан Ильцер
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Источник Kicker
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
Зважаючи на форму Бенфіки і колгоспний стиль ДК, в ЛЧ киян цього року не буде точно. Дай бог, що б рейтингові очки зі Штурмом хоча б взяли для України...
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