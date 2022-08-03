Тренер Штурма: «Динамо - большой фаворит, но мы верим в сенсацию»

Наставник «Штурма» Кристиан Ильцер оценил противостояние с «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч пройдет сегодня.

«Динамо» - большой фаворит, но мы верим в сенсацию. Хотим продолжать играть так, как привыкли, не отказываться от своего стиля. И не планируем отдавать преимущество на поле «Динамо», хотя ясно, что нам нужно показать героический футбол, чтобы добиться успеха».

«Группа Лиги чемпионов все еще очень далека, поэтому сосредоточимся на «Динамо». Надеемся добыть в Польше хороший результат, чтобы уверенно чувствовать себя во втором поединке», - сказал Ильцер.

Матч начнется в 21:00.