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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 11:19 | Обновлено 03 августа 2022, 11:21
367
5

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»

Наставник «горняков» вошел в историю клуба

03 августа 2022, 11:19 | Обновлено 03 августа 2022, 11:21
367
5
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, как он относится к тому, что стал первым украиноязычным тренером в истории клуба во времена независимости.

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«Первый украиноязычный тренер команды во времена независимости? Читал об этом и очень этим горжусь. Я уже давно говорю по-украински, хотя и несовершенно. Мой акцент, возможно, отличается от вашего произношения. Но стараюсь усовершенствовать свои знания – читаю книги, газеты, порталы и слушаю других людей.

Чувствую, что нужно еще добавить. Каждый день ты можешь научиться чему-нибудь новому. Когда начинаешь думать, что все знаешь, это первый шаг к неудаче. Этот принцип работает как в жизни, так и в футболе», - сказал Йовичевич.

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Источник Трибуна
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ChevChelios
дуже приємно!!!
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+1
ALKOSruLKA
Зважаючи, що ти іноземець, - подвійна похвала!
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+1
AK.228
Молодець!!!
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0
0665826283
Бажаю успіхів , як тренеру!  клуб шахтар не поважаю !
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0
Анатолій Чорнобук
Украінський клуб Шахтар... Тепер я бачив все 
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0
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