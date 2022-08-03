Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь тем, что я первый украиноязычный тренер Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, как он относится к тому, что стал первым украиноязычным тренером в истории клуба во времена независимости.

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«Первый украиноязычный тренер команды во времена независимости? Читал об этом и очень этим горжусь. Я уже давно говорю по-украински, хотя и несовершенно. Мой акцент, возможно, отличается от вашего произношения. Но стараюсь усовершенствовать свои знания – читаю книги, газеты, порталы и слушаю других людей.

Чувствую, что нужно еще добавить. Каждый день ты можешь научиться чему-нибудь новому. Когда начинаешь думать, что все знаешь, это первый шаг к неудаче. Этот принцип работает как в жизни, так и в футболе», - сказал Йовичевич.