ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перешел в Лейрию
Владислав Кобылянский продолжит карьеру в португальской Лиге 3
Португальская «Лейрия», выступающая в тамошнем третьем по силе футбольном дивизионе, объявила о подписании контракта с 20-летним украинским центральным полузащитником Владиславом Кобылянским.
Подробности трансфера не раскрываются, но по неофициальным данным Кобылянский перебрался в Португалию на правах свободного агента и подписал контракт на 3 года.
Сезон-2021/22 Кобылянский провел в клубе «Тетус Петанж» из Люксембурга, где выступал на правах аренды из турецкого «Газишехира».
До переезда в Турцию уроженец Макеевки Донецкой области находился в академии «Шахтера».
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