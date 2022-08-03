ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перешел в Лейрию

Португальская «Лейрия», выступающая в тамошнем третьем по силе футбольном дивизионе, объявила о подписании контракта с 20-летним украинским центральным полузащитником Владиславом Кобылянским.

Подробности трансфера не раскрываются, но по неофициальным данным Кобылянский перебрался в Португалию на правах свободного агента и подписал контракт на 3 года.

Сезон-2021/22 Кобылянский провел в клубе «Тетус Петанж» из Люксембурга, где выступал на правах аренды из турецкого «Газишехира».

До переезда в Турцию уроженец Макеевки Донецкой области находился в академии «Шахтера».