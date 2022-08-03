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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перешел в Лейрию
Португалия
03 августа 2022, 10:49 |
1082
1

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перешел в Лейрию

Владислав Кобылянский продолжит карьеру в португальской Лиге 3

03 августа 2022, 10:49 |
1082
1
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перешел в Лейрию
uniaodeleiria.pt

Португальская «Лейрия», выступающая в тамошнем третьем по силе футбольном дивизионе, объявила о подписании контракта с 20-летним украинским центральным полузащитником Владиславом Кобылянским.

Подробности трансфера не раскрываются, но по неофициальным данным Кобылянский перебрался в Португалию на правах свободного агента и подписал контракт на 3 года.

Сезон-2021/22 Кобылянский провел в клубе «Тетус Петанж» из Люксембурга, где выступал на правах аренды из турецкого «Газишехира».

До переезда в Турцию уроженец Макеевки Донецкой области находился в академии «Шахтера».

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Источник ФК Лейрия
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Комментарии 1
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Артем Дима футболист
Этот молодец. Хорошо устроился.  Это не 5 дивизион Польши. Не аматоры хотя близко. Лейрия  достаточно  известная команда.  Жизнь на берегу океана. Хотя тут стоит отметить что президент росиянин
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